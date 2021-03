CAMPOBASSO. Giuseppe De Gregorio, candidato alla presidenza dell'Ordine dei medici e odontoiatri di Campobasso, è risultato il più votato delle due liste in competizione: 'Medici' e 'Ippocrate'. Il vice presidente uscente ha ottenuto 594 voti, doppiando quelli ricevuti (283) dal suo competitor, Antimo Aiello della lista 'Ippocrate'. Affermazione anche per Domenico Coloccia (Commissione Albo Odontoiatri) che ha ricevuto 94 voti e per Francesco Potito (Collegio revisori dei conti) con 544 preferenze. Buono anche il risultato (544 voti) ottenuto dalla presidente uscente Carolina De Vincenzo (lista Medici). L'Ordine professionale, dunque, ha confermato il percorso di continuità. Il nuovo Consiglio direttivo resterà in carica per il quadriennio 2021-2024. (Fonte: ANSA).