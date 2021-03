Molise in zona rossa, ma a Termoli vale anche l’ordinanza sindacale

TERMOLI. Si informa la cittadinanza che l’istituzione della zona rossa per tutta la Regione Molise del 27 febbraio scorso, decretata dal Ministero della Salute a firma del Ministro Roberto Speranza, non annulla l’ordinanza Sindacale n°66 per la città di Termoli che resta in vigore fino al prossimo 3 marzo compreso.