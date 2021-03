«Se ne va un’ottima maestra e donna», il cordoglio di Silvestri per la morte di Matilde Dattoli

CAMPOMARINO. «Con grande dolore apprendo la notizia della prematura scomparsa della maestra Matilde Dattoli, solido punto di riferimento per la comunità scolastica a Campomarino». Sono le parole del sindaco Pierdonato Silvestri che, assieme alla sua comunità, racconta un’altra triste pagina della storia di Campomarino.

«Nel ricordare la sua figura, voglio sottolineare la passione e la dedizione per il suo lavoro e la sensibilità e la competenza con la quale ha svolto il ruolo di coordinatrice della scuola per l’infanzia “Tana dei Birichini”, rappresentando per le educatrici e per i genitori dei bimbi una guida e un supporto fondamentale nella gestione del nido.

Porgo le più sentite condoglianze, mie personali e di tutta l’amministrazione, ai familiari e amici.

Ci stringiamo tutti in un ideale e grande abbraccio che vorrebbe consolarci per la perdita di un'ottima maestra e donna».