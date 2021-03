​Covid: Occhionero (Italia Viva): «Figliuolo garanzia svolta in vaccinazioni»

ROMA. "La scelta del generale Paolo Figiuolo come nuovo commissario all'Emergenza rappresenta per noi la garanzia rispetto alla svolta necessaria nel processo di somministrazione dei vaccini". Lo dichiara Giuseppina Occhionero, capogruppo di IV in Commissione Difesa alla Camera.



"L'incarico ricoperto come Comandante logistico, insieme alla sua autorevolezza, rende infatti quella di Figliuolo una delle figure più adatte a imprimere alle operazioni di vaccinazione l'accelerazione di cui l'Italia ha in questo momento vitale bisogno. Gli auguriamo buon lavoro", conclude.