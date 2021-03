Fusioni banche, Bper si aggiudica 7 filiali Ubi: 5 in Abruzzo e 2 in Molise

L’AQUILA. L'acquisizione da parte di Bper Banca di un ramo d'azienda dal Gruppo Intesa San Paolo diventa operativa: sette le filiali ex Ubi che, dal 22 febbraio scorso, sono passate sotto la Direzione Regionale Abruzzo-Molise di Bper Banca. Si tratta di Pescara, Giulianova, Alba Adriatica, Nereto, Tortoreto Lido, per l'Abruzzo e Termoli e Larino per il Molise.

L'operazione di acquisizione porta così a 104 il numero complessivo delle filiali presenti nelle due regioni. Sul territorio nazionale sono complessivamente 486 gli sportelli ex Ubi acquisiti e 134 i Punti operativi, funzionali al presidio commerciale della clientela delle filiali, la maggior parte dei quali concentrati in Lombardia e nelle Marche. Lo scorso fine settimana è avvenuta la migrazione dei sistemi informativi e i clienti sono stati informati di tutte le iniziative propedeutiche al passaggio da Ubi in Bper Banca, anche attraverso una pagina dedicata, con istruzioni e domande e risposte riportate sul sito bper.it.





“Bper Banca è nata oltre 150 anni fa a Modena e ha conosciuto uno sviluppo significativo partendo sempre dalla relazione con i territori - dichiara il Direttore Regionale Abruzzo-Molise di Bper Banca Giuseppe Marco Litta -, una lunga storia fatta di numerose aggregazioni, che hanno consentito a Bper Banca di essere oggi il terzo Gruppo bancario nazionale per numero di sportelli, con una rete di quasi 1.900 filiali nell'intera penisola". "L'acquisizione del ramo d'azienda dal Gruppo Intesa San Paolo è un evento di straordinaria importanza - prosegue Litta -, che permetterà a Bper Banca di crescere significativamente. Accogliamo quindi con entusiasmo le filiali che sono state affidate alla nostra Direzione e diamo il benvenuto ai nuovi clienti e ai nuovi colleghi. Più grandi, ma sempre vicini ai territori: sarà infatti nostra cura sostenere le filiali in questo importante passaggio e offrire a famiglie e imprese soluzioni di elevata qualità, nell'ottica di una Banca vicina alle realtà in cui opera". (FONTE: Ansa).