​Florindo Rubbettino: un editore coi piedi saldi nel territorio e la testa aperta al mondo

TERMOLI. Domani, 4 marzo, alle ore 18:30, Ned Caffè - rubrica del think tank Ned – propone un'intervista a: Florindo Rubbettino.



Chi è Florindo Rubbettino, è innanzitutto un editore che ha fatto della cultura il perno del cambiamento e dellinternazionalizzazione del suo territorio.

Cosè una casa editrice? La definizione tecnica è: una società la cui attività principale consiste nella produzione e distribuzione di libri, periodici o di testi stampati in genere.

Può una casa editrice essere un sogno di riscatto, di cambiamento e di internazionalizzazione di un intero territorio?

La Rubbettino editore da 20 anni si batte per questo. Florindo Rubbettino insieme al fratello Marco e alla loro Madre sono innanzitutto dei sognatori con i piedi ben piantati nel terreno, quel terreno calabrese che da molti è visto come ostico ed è posto da cui scappare. Florindo e la sua famiglia invece, dimostrano ogni giorno che dando fiducia al territorio, il territorio restituisce molto di più.

Ad oggi, la casa editrice Rubbettino dà lavoro a più di 80 persone ed offre un ampio catalogo libri affrontando diverse problematiche, dalloccupazione alla sanità, dai trasporti ai rifiuti, con lobiettivo di dimostrare che la cultura può essere davvero la leva per il cambiamento. Nella visione di Rubbettino vi è lambizione di dare, attraverso i libri e le idee, un contributo di crescita culturale al Paese tutto.

In questo incontro parleremo, fra le altre cose, della sua scelta di tornare in Calabria, di occuparsi del territorio e di rivitalizzazione di unarea interna e di fare una forte scelta di campo per la legalità.

Ci trovate sulla nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter e Youtube

Vi aspettiamo!

Segretaria Ned

www.associazionened.eu