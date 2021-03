Esche avvelenate in zona cimitero e stadio, gravi le condizioni di un pelosetto

TERMOLI. Le esche avvelenate sono, sfortunatamente, una pratica molto comune in città: pur rappresentando una vigliaccheria pura, dal momento che colpiscono esseri che non possono difendersi, un altro allarme arriva dai social con un invito, ai proprietari, di fare la massima attenzione per evitare sofferenze atroci ai propri amici pelosi: «Buongiorno mi rivolgo a tutti coloro che hanno cani e li portano a scorrazzare nelle vicinanze del cimitero e stadio. Attenzione sono state rinvenute delle esche avvelenate. Ora un pelosetto a 4 zampe versa in gravissime condizioni di salute. Condividete grazie».