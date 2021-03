Pietracatella, siglata intesa per accedere a fondi Ue per il futuro delle aree interne

PIETRACATELLA. In Molise, attraverso l’associazione New European Dream (NED) in partenariato con Itaca (associazione per lo sviluppo locale) e la lungimiranza di alcuni amministratori regionali è stata messa in piedi una rete di comuni con meno di 5mila abitanti – Pietracatella, Portocannone, Comune di San Felice del Molise e Spinete – la cui mission è quella di intercettare fondi europei per portare avanti progetti sul territorio che altrimenti sarebbe difficile realizzare sia a livello economico che strutturale.

“L’idea comune che ha portato le nostre piccole comunità a unirsi è data dal desiderio di far rinascere i propri borghi e di creare nuove opportunità lavorative. – dice il sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone – Tutto ciò attraverso una promozione turistica mirata, una valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche ed enogastronomiche, una riscoperta e valorizzazione delle tradizioni e della cultura del territorio e una riduzione della fuga di cervelli in modo da contrastare l’invecchiamento della popolazione.”

Fare rete è una grande opportunità, perché permette a piccole realtà, che da sole si imbatterebbero in notevoli problematiche, di confrontarsi con altre realtà europee e fare esperienza di ciò che significa Europa.

“Il Protocollo siglato tra i Comuni è il primo passo per far crescere e valorizzare i nostri territori – chiude il sindaco Tomassone – Siamo aperti anche ad altri comuni, non solo della nostra regione, per il rilancio delle nostre aree interne e del sud.”