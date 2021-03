Vietri, Cardarelli e sanità molisana: «C'è poco da stare allegri!»

CASACALENDA. Per il segretario regionale del Partito comunista, l’ex sindaco di Casacalenda e già assessore e consigliere regionale Michele Giambarba, «C'è poco da stare allegri!» «Sono stato colpito da una notizia che ha dell'inverosimile: la torre Covid subirà, se dovesse essere costruita, un ritardo notevole nella costruzione! Una notizia bomba, di quelle che fanno tremare i polsi. Presto detto: ai ritardi certi accumulati per la costruzione, c'è una nuova tegola in arrivo, cioè il rischio concreto che la Torre Covid non venga più realizzata! Il motivo? Semplice! La ditta che ha vinto l'appalto ci ha ripensato e si è tirata indietro. Secondo quanto detto, i 7 milioni previsti per i lavori (poi diventati 9), non sono sufficienti per realizzare il progetto. Sembrerebbe che ce ne vogliano almeno il doppio per costruire la torre al Cardarelli.

Eppure la Torre doveva essere consegnata, e quindi essere operativa, per i primi giorni di aprile o maggio. Invece oggi ci troviamo in questa condizione: ospedale Vietri di Larino inutilizzato; ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli che, per la promiscuità tra pazienti Covid e non Covid sono ormai allo stremo; il personale medico e para medico che ha raggiunto e superato i livelli di guardia a causa della loro insufficienza numerica; I Pronto soccorso intasati fino all'inverosimile e che reggono solo grazie all'eroico personale ormai ridotto al minimo; il territorio sempre più impoverito di strutture intermedie in grado di ridurre i flussi di malati No Covid verso gli Ospedali, con conseguenti ritardi nella prevenzione e cura di patologie non Covid correlate. Dal primo marzo siamo in zona rossa, contiamo 360 molisani deceduti (un paese intero) senza pensare al dolore dei familiari che non hanno potuto neanche dare l'ultimo saluto ai propri cari; aver assistito alla ingerenza della sanità privata sulla pubblica. Dopo tutta questa sofferenza, questi disagi patiti, dopo tutta la paura che hanno e che continuano ad avere i molisani, vi sembra giusto ascoltare simili notizie? È proprio vero che se prima il "Molise non esiste", poi il "Molise resiste" ora il" Molise muore".

A questo punto e prima di raggiungere quello di "non ritorno”, è possibile capire di chi sono le negligenze, le incapacità, le scelte sbagliate ed i tanti silenzi assordanti? Possibile che gli organismi deputati siano così disattenti? Chiediamo, sperando di essere ancora in tempo, un cambio di passo, un cambio di prospettiva futura prima che sia troppo tardi! Non abbiamo altro tempo a disposizione. È tempo di agire!»