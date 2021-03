URURI. In arrivo arredi urbani e sportivi a Ururi, come precisa il sindaco Raffaele Primiani: «Nonostante il periodo storico attuale, dovuto all'emergenza Covid-19, abbiamo pensato di avviare un'attività di riqualificazione di alcune aree del nostro Comune attraverso l'installazione di un nuovo arredo urbano. Il punto fondamentale di questa riqualificazione sarà lo sport, infatti in un'area della nostra pineta comunale sorgerà l'area fitness con se postazioni per un attività fisica sicura e completa.

Nel campetto in prossimità del campo sportivo comunale, saranno installate due torri da basket omologate, per dare la possibilità ai cittadini di ampliare il ventaglio delle attività sportive nel nostro Comune. L’installazione sarà eseguita nei prossimi giorni dall'azienda Occhionero Arredi Urbani & Giochi per Parchi. #Ururi #Molise #arredourbano»