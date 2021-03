Salvo il punto nascite di Termoli, Fontana (5S): “Non abbassiamo la guardia”

TERMOLI. La sentenza che consente al punto nascita di Termoli di sopravvivere è stata accolta con entusiasmo dai cittadini e dai politici. Ultimo a parlare, solo in ordine cronologico, è l’esponente del MoVimento Cinque Stelle in consiglio regionale Valerio Fontana che esprime la sua soddisfazione in un post sulla sua pagina facebook:

“Finalmente una buona notizia.

Al netto di tutte le tristi vicende legate all'emergenza sanitaria in corso, per Termoli e per il basso Molise arriva finalmente una gran bella notizia: la vittoria della battaglia legale per l'annullamento della chiusura del Punto nascite dell'ospedale San Timoteo.

Ma attenzione, la partita non è ancora finita.

Si evince dal contenuto della sentenza che la chiusura del punto nascite di Termoli, purtroppo, non è del tutto scongiurata.

L'esito positivo del ricorso deve far riflettere, soprattutto la politica regionale, chiamata ora a fare pressing su Asrem affinché si investa sul Punto nascite al fine di renderlo il più possibile attrattivo.

Occorre dotarlo in maniera permanente e strutturale di personale medico e sanitario, della dotazione strumentale nonché attivare definitivamente i protocolli STAM e STEN.

Ma soprattutto dobbiamo batterci tutti affinché il Punto nascite di Termoli venga esplicitamente inserito nel prossimo POS.

Non possiamo abbassare la guardia. Se vogliamo realmente salvare il PN di Termoli dobbiamo pretendere il dovuto impegno da parte di Asrem e struttura commissariale le quali ora non possono assolutamente tirarsi indietro, in nome del diritto alla salute dei cittadini del basso Molise.

È a loro che vanno i nostri complimenti, a chi ci ha creduto fino in fondo, a tutti i comitati per la sanità pubblica, MoliSaniTà L113 (Voglio Nascere a Termoli), ai 16 sindaci del basso Molise e ai legali che hanno "materialmente" vinto quest’importante battaglia.

Anche oggi si continua a nascere a Termoli”.