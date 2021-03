Audizione in Consiglio regionale con Giustini e Florenzano sull'emergenza Covid

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per questa mattina un incontro presso il Consiglio regionale con la struttura Commissariale per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e con la Direzione generale dell’Asrem, per ottenere le più puntuali ed esaustive informazioni in merito all’emergenza epidemiologica in atto. L’iniziativa si pone in attuazione dell’ordine del giorno in tal senso approvato dall’Assemblea lo scorso 23 febbraio.