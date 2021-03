Vaccino, Occhionero (Iv): “Bene accelerazione Draghi per recuperare ritardi”

ROMA. "L'accelerazione che il governo Draghi sta imprimendo alla campagna vaccinale rappresenta una svolta importante che i cittadini attendevano da tempo. Lo stop all'esportazione in Australia di fiale AstraZeneca prodotte nel nostro Paese, il primo vertice di Governo e Regioni con il commissario Figliuolo, la convocazione del Comitato operativo della Protezione civile sono la dimostrazione che si sta cercando di recuperare il tempo perduto e i ritardi degli ultimi mesi". E' quanto scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero, capogruppo Iv in commissione Difesa alla Camera. "Proprio grazie all'impegno diretto dell'Esercito - prosegue Occhionero - e del sistema di Protezione civile potremo iniziare nelle prossime settimane a vedere un cambio di passo importante sulla somministrazione delle fiale, unica strada per debellare questa terribile pandemia".