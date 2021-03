Incidente galleria Vazzieri, le precisazioni di Anas

CAMPOBASSO. In merito alle notizie riportate da alcune testate riguardanti dei pannelli distaccati nella Galleria Vazzieri, situata al km 1 della SS710, risulta doveroso specificare che la galleria ha subito dei danni, da parte di ignoti, causati da un mezzo fuori sagoma che ha divelto 20 metri di pannelli senza fermare la sua corsa.

I pannelli in questione, ad ogni modo, non rappresentano degli elementi strutturali per la galleria ma sono infatti necessari per rispettare i criteri di luminanza della galleria migliorando l’albeggiamento della galleria e la luminosità per un maggior confort dell’utenza in transito.

La galleria è stata immediatamente messa in sicurezza dal personale Anas dalle ore 8.00 istituendo fino alle ore 9.15 il senso unico alternato in prossimità dell’area e grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati dal nostro personale, è stato possibile rimuovere le lamiere strappate dal mezzo e ripristinare prontamente la piena transitabilità sul tratto.