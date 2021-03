Nuovo decesso Covid in Molise, muore 62enne al Neuromed

FORNELLI. Non si arresta la lunga lista di decessi covid in Molise. Nelle ultime ore è morto un uomo di 62 anni di Fornelli che, dal 27 febbraio, si trovava ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva del Neuromed di Pozzilli. L'uomo, un impiegato del Comune di Fornelli, prima di essere trasferito al Neuromed era stato ricoverato per alcuni giorni all'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Da correggere anche la notizia sul decesso del paziente di Guglionesi, di cui era stata data notizia ieri. Non si è spento all'ospedale Cardarelli, ma sempre al Neuromed.