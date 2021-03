La Femca-Cisl primo sindacato in Pilkington con 682 voti, pari al 48%

SAN SALVO. "Nei giorni 2-3-4-5 Marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali unitarie RSU in NSG Pilkington. L’affluenza al voto è stata quasi del 92% che, considerando il periodo che stiamo vivendo per via della pandemia da SARS-CoV-2 ed i protocolli sanitari COVID-19, è stata un’affluenza alta alle urne. La FEMCA CISL si è confermata primo sindacato in fabbrica con 682 voti, pari al 48% dei votanti, incrementando inoltre il numero di delegati da 11 a 13 in RSU. La segreteria della FEMCA CISL vuole ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno conferito il consenso alla Cisl ed in generale ringrazia tutti per l’elevato senso di partecipazione.

L’alto consenso ricevuto ci carica di responsabilità anche alla luce della difficoltà che stiamo attraversando per via della crisi sanitaria, economica e sociale, tutti aspetti che comportano sfide e scelte difficili ma che ci aiuteranno a difendere il lavoro su questo territorio. Il mercato globale oggi richiede sempre più competitività alle aziende per sopravvivere a questa grande crisi economica. Ci auguriamo che anche le istituzioni a tutti i livelli aiutino il sistema produttivo del paese che è il cuore pulsante dell’economia, dopo avere messo in sicurezza la salute della popolazione con un massiccio e fattivo piano vaccinale che è l’unica strada per far ripartire il sistema paese.

Un ringraziamento va a tutti i candidati Cisl che con il loro impegno costante e la loro disponibilità hanno permesso a tutte e tre le liste Cisl di raggiungere il gran successo ottenuto. Infine, porgiamo un augurio di buon lavoro a tutta la nuova RSU.

I Dati:

FEMCA CISL 682 voti (48,0%) 13 delegati eletti (10 Operai, 2 Impiegati, 1 Quadro),

FILCTEM-CIGL 384 voti (27,0%) 6 delegati eletti (6 Operai),

UILTEC-UIL 287 voti (20,2%) 5 delegati eletti (4 Operai, 1 Impiegato),

UGL CHIMICI 32 voti (2,25%) 1 delegato Operai

Operai FEMCA CISL: Strever Luca Stivaletta Antonio Antonelli Carmine Pelliccia Nicola Forlano Alessandro Artese Andrea Cianfagna Giorgio Faga Tony

Di Tullio Mario D’Ottavio Tommaso

Impiegati FEMCA CISL:d’Elisa Andrea

Rocchi Bruno

Quadri FEMCA CISL: Cortellini Denis"

Coordinatore FEMCA CISL in NSG Pilkington: Andrea d’ElisaCoordinatore Provinciale FEMCA CISL: Franco Zerra