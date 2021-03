Test antigenici rapidi Covid-19 gratuiti per i cittadini di Provvidenti

TERMOLI. Test antigenici rino-faringei rapidi Covid-19 gratuiti per i cittadini di Provvidenti offerti dalla consigliera regionale Aida Romagnuolo. I test su base volontaria e gratuiti previsti per domenica 7 marzo a partire dalle ore 10:30 in piazza Umberto I. Nella foto il Sindaco Robert Caporicci con la consigliera regionale Aida Romagnuolo.