PROVVIDENTI. Hanno dato tutti esito negativo al Covid-19 i circa 40 tamponi effettuati questa mattina a Provvidenti.

«Grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari e alla protezione civile Provenza per il loro supporto nell’affrontare l’emergenza pandemica a livello locale, lontano dalle luci della ribalta. Senza questi gesti quotidiani di alta professionalità, senza questo lavoro non sarebbe possibile fornire alcun bollettino e quindi una bussola per navigare questa emergenza. Siamo parte della stessa squadra a servizio del nostro territorio», ha riferito il sindaco Robert Caporicci. I test antigenici sono stati donati dalla consigliera regionale Aida Romagnuolo.