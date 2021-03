LARINO. Screening anti-Covid del 14 marzo: la Fondazione Trivisonno dona al Comune di Larino la somma di 1500 euro per acquisto di test antigenici rapidi.

In vista della seconda indagine epidemiologica di massa in programma il 14 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 17 al terminal bus di via Cavalieri di Malta, la Fondazione Michelino Trivisonno Onlus, consapevole del difficile momento storico che la comunità sta attraversando a causa della grave emergenza sanitaria in atto, ha deciso di donare al Comune di Larino la somma di 1500 euro per l’acquisto di tamponi rapidi antigenici che verranno somministrati ai cittadini che non hanno partecipato allo screening del 27 e 28 febbraio scorsi e che vorranno prenotarsi, a partire da oggi, sull’apposito Form predisposto dal Comune.

“Anche la Fondazione Michelino Trivisonno – spiegano dal Consiglio di Amministrazione della Onlus attiva nel centro frentano - ha voluto sostenere questa importante iniziativa di solidarietà e prevenzione contro il Covid-19, con l’auspicio che a breve si potrà finalmente uscire a riveder le stelle”.