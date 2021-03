TERMOLI. ‘Quaranteen …. e poi’, il magazine si apre anche agli alunni della Primaria di via Maratona.

Dopo poche settimane dalla nascita del magazine ‘Quaranteen…e poi’ le sei reda-zioni relative ad altrettanti ambiti tematici (Narrativa, Ambiente, Robotica, Attualità e Videogiochi) hanno accolto altri giornalisti in erba, questa volta più piccoli.



Si tratta degli alunni della scuola primaria di via Maratona e, nello specifico degli alunni della 5°B che hanno scritto articoli per raccontare il loro ‘Carnevale a distan-za in epoca Covid’ e hanno recensito alcune app relative a giochi che favoriscono l’apprendimento dell’Italiano, la Geografia e la Storia.

Nel contempo la redazione del BrigiTgTeen, il tg del web magazine, ha dato vita ad un’edizione straordinaria che si trova a questo link (https://sites.google.com/comprensivobrigida.edu.it/quaranteen/sezioni/multimedia?authuser=0) nella quale gli studenti più grandi raccontano la loro esperienza, le sensazioni e le emozioni di questo lungo periodo di lockdown.

Continua l’attività giornalistica con la pubblicazione di articoli relativi alla tutela dell’Ambiente, all’Attualità e prosegue la pubblicazione del Racconto a puntate ‘Terra 2.0’, una narrazione corale nella quale gli studenti della 3 M hanno immagi-nato il futuro del nostro Pianeta.

“Siamo soddisfatti di questo progetto - ha dichiarato il dirigente scolastico France-sco Paolo Marra - ‘Quaranteen…e poi’ ha raggiunto l’obiettivo che ci eravamo pre-fissi e cioè quello di divenire la voce del nostro Istituto Comprensivo e quindi di da-re voce agli studenti di ogni fascia d’età che, attraverso elaborati differenti e guidati dai loro docenti, possono fare esperienza dell’attività giornalistica e di scrittura”.