Ultimo giorno di screening antigenico Covid a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. L'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia invita tutti i residenti prenotati per lo screening che non hanno ancora effettuato il tampone, a recarsi presso l'apposita postazione, che al momento sta garantendo brevi tempi di attesa. Lo screening si potrà effettuare fino alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17.

Il terzo giorno di screening si era concluso ieri e i risultati fanno bene sperare: al momento i prenotati sono stati in totale 1.551, mentre nella giornata di ieri sono stati processati 380 tamponi, tutti con esito negativo. A domenica, quindi, un totale di 1.238 tamponi negativi, che ci restituiscono un quadro piuttosto confortante, anche se restiamo in attesa del risultato definitivo di lunedì. «Invito quindi tutti coloro che hanno prenotato, o che si stanno ancora prenotando in queste ore, a recarsi presso la postazione dedicata allo screening negli orari consueti, dalle 9,30 circa alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17 – precisa la sindaca Simona Contucci - si avvisa la cittadinanza che lo screening per l'individuazione di positivi al Sars-CoV-2 proseguirà anche nella giornata di lunedì 8 marzo, per consentire al personale della Croce Rossa di effettuare i tamponi a tutti i residenti che si sono registrati sulla piattaforma dedicata».