GUGLIONESI. Nel giorno dell'8 marzo, ricorrenza internazionale dedicata a tutte le donne, interviene con un post social anche la presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, Barbara Morena.

«L’8 marzo è un giorno particolarmente speciale dell’anno in quanto ricorre la giornata internazionale della donna. In questa data, istituita all’inizio del XIX secolo negli Stati Uniti e poi in diversi paesi Europei, serve a ricordare da un lato le conquiste sociali, economiche e politiche, dall’altro le violenze e le discriminazioni di cui sono state oggetto le donne.

Il lavoro è ancora lungo e ricordarsene un solo giorno all’anno non è abbastanza, ma è comunque utile a sottolineare l’importanza dell’avere una vera uguaglianza sociale senza stupidi pregiudizi di genere. (Web) Più che un augurio un "Grazie" a tutte le donne che da più di un anno combattono contro il Virus Covid19 per salvare vite rischiando la loro. Una preghiera per tutte le donne che hanno perso la vita in questa battaglia».