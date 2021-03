Vaccini scuola, Sabatini: “Sinergia Usr-Unimol su modello nazionale”

CAMPOBASSO. "Oggi è un giorno importante per la nostra comunità scolastica perché diamo il via alla campagna di vaccinazione per tutto il personale della scuola molisana". Così all’Ansa il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Molise, Anna Paola Sabatini.

La procedura di vaccinazione, per 4500 persone, si svolgerà nel Campus dell'Università del Molise a Campobasso, in località Vazzieri.

Sono a disposizione 12 box per circa 700 vaccinazioni al giorno, dalle 9 alle 19. E' previsto uno stop di due ore per la sanificazione degli spazi. "Un obiettivo - prosegue Sabatini - Che è stato possibile raggiungere grazie a una forte sinergia tra le istituzioni, in particolare con l'Unimol. Il Molise può essere un modello nazionale in tema di vaccinazione per i docenti e voglio sottolineare - conclude - anche le parole del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha evidenziato come occorra spingere sui vaccini prima di tutto". (Fonte: Ansa).