Sciopero trasporti, Atm: “Motivazioni pretestuose, stipendi pagati”

RIPALIMOSANI. In merito allo sciopero dei trasporti previsto per la giornata odierna, l’Atm ha inviato un comunicato stampa per fornire alcuni chiarimenti su quanto sta avvenendo:

“Con riferimento alla procedura di sciopero indetta dalle sigle sindacali per la data odierna, la scrivente Azienda di Trasporti Molisana S.p.A. intende, con il presente comunicato, fornire alcune delucidazioni:

gli stipendi relativi al mese di Gennaio 2021 sono stati regolarmente pagati a tutti i dipendenti TPL, così come quelli relativi alle mensilità precedenti, per cui non si comprende per quale motivo si continuino a lanciare messaggi tanto fuorvianti sul tema della regolarità nella corresponsione delle retribuzioni;

per quanto riguarda il contratto integrativo di secondo livello, al momento non sussistono le condizioni economiche per poter avviare le procedure tra impresa e lavoratori, atteso che, diversamente da quanto più volte dichiarato dai rappresentanti delle sigle sindacali, non si tratta di spettanze già previste dal costo di esercizio indicato nel contratto di servizio sottoscritto con la Regione Molise.

Pertanto, pur nel rispetto del diritto allo sciopero esistente in capo ai lavoratori, si ritiene che le motivazioni poste a base dell'odierna azione di astensione siano pretestuose e prive di qualsiasi concreto fondamento”.