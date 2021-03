Essere donna in Molise, Pd dipartimento pari opportunità chiede sostegno al Governo

CAMPOBASSO. L'8 marzo assume con la pandemia, molteplici significati. Non è più solo la giornata in cui si ricordano le Donne e i tanti sacrifici fatti ad inizio Novecento, ma ormai ha assunto anche un significato più intimo e profondo. La pandemia ha sottratto posti di lavoro soprattutto alle donne (l'Istat sottolinea che a dicembre 2020, dei 101 mila posti di lavoro persi, 99 mila erano occupati da donne), ha ulteriormente inasprito una condizione già non favorevole e molte donne hanno dovuto scegliere tra lavoro e famiglia.

Si inserisce il tema dei congedi Covid-19 che appare quanto mai centrale: scaduti a gennaio, saranno probabilmente reintrodotti nel decreto Sostegno, con modalità retroattiva.

Nel frattempo, hanno però lasciato un vuoto. Un vuoto normativo, ma soprattutto un vuoto di attenzione e sensibilità verso un tema fondamentale in questa fase. Il problema c'è, adesso, per chi non ha la possibilità di prendere ferie o lavorare in smart working, ha dovuto provvedere a pagarsi una baby sitter o chiedere aiuto ai nonni, con tutto ciò che in termini di rischio, ne consegue.

Sono partiti gli appelli dal dipartimento Pari Opportunità del Partito Democratico per aiutare i genitori che si sono ritrovati con le scuole chiuse. “Scuole chiuse significa disagi per le famiglie”.

Chiederemo al governo di sostenere immediatamente il Molise, tutti i lavoratori e lavoratrici con congedi parentali e aiuti economici.

Un grazie particolare alle donne lavoratrici, donne, mamme, donne studenti per i lori sacrifici.

Partito Democratico - Dipartimento Pari Opportunità – Antonella Tolomei, Zucaro Marilina, Benedetta De Lisi.