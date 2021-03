TERMOLI. Le donne Fdi nella persona della responsabile regionale"Parità Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili" Silvana Ciciola e Paola Cecchi responsabile provinciale "Parità Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili" unitamente al coordinatore provinciale di Fdi e dirigente nazionale Costanzo Della Porta, in questa giornata, hanno voluto rendere omaggio con un gesto simbolico ad una donna termolese Matilde Dattoli, in segno di riconoscimento per quanto di bene ha fatto, per tutto l'amore donato ai bambini della nostra comunità.