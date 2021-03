TERMOLI. Come annuncia la presidente del distretto Sud-Est della Fidapa, stasera, dalle ore 18.30, si tiene l'evento "Una lingua paritaria per una parità di genere".

Webinar organizzato dal Distretto Sud Est della FIDAPA BPW Italy, presieduto da Anna Maria Elvira Musacchio, che si terrà on line martedì 9 marzo, nell’ambito dell’International Women Day, su Piattaforma Zoom. Si parlerà di comunicazione e della necessità di un linguaggio che realizzi una vera parità di genere. Nonostante in Italia sin dal 1987 siano state pubblicate le “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana”, a firma della linguista Alma Sabatini, incaricata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, dopo ben 34 anni sussistono ancora tante resistenze di carattere culturale a rispettare le regole morfologiche che prevedono la declinazione al femminile. Il linguaggio dell’odio, che troppo spesso si riversa sulle donne,è infarcito di maschilismo e paternalismo, di stereotipi e pregiudizi.

Ne parleremocon la Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy Maria Concetta Oliveri, con Eufemia Ippolito, Past Presidente Nazionale, Legal Advice Task Force Chair per la International Federation of Business and Professional Women, alle quali sono affidati i saluti. Coordinerà i lavori la Presidente Distrettuale Anna Maria Elvira Musacchio, che introdurrà il tema del sessismo linguistico e delle discriminazioni nei confronti delle donne, evidenti in tante frasi consacrate dall’uso, nei proverbi, in metafore e nel ricorso frequente al body shaming, la derisione del corpo. Seguiranno le relazioni di personalità qualificate nel campo delle istituzioni e del mondo accademico:

Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata, Consigliera di Parità della Regione Basilicata e Patrizia Del Puente, Docente di Linguistica e Glottologia, Università della Basilicata. L’argomento, che sarà esaminato e discusso, è in lineacongli obiettivi del movimento di opinione della FIDAPA che contrasta ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia in ambito familiare che nel lavoro e persegue le pari opportunità, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti. La materia che sarà affrontata si inserisce nello sviluppo del Tema Nazionale della FIDAPA: “Promuovere politiche di sostenibilità e di protezione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per l’uguaglianza di genere”, come evidenzierà Fiammetta Perrone, Vice Presidente Nazionale. Interverrà Michela D’Alessio, docente di Storia della Pedagogia e Presidente del CUG, Università della Basilicata. Le conclusioni dei lavori saranno affidate alla Presidente Nazionale Maria Concetta Oliveri.Link, ID e passcode, per accedere alla piattaforma, saranno inviati a chi ne farà richiesta all’indirizzo e-mail segretariadistrettosudest19@gmail.com