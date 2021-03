Ecosistema Scuola 2021: Campobasso protagonista dell’iniziativa di Legambiente

CAMPOBASSO. Come ogni anno torna ecosistema scuola, una fotografia sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi.

Sicurezza innovazione e inclusione saranno le parole chiave per capire il punto di partenza e i passi da compiere per edifici, trasporti mense e modelli di gestione per scuole più sostenibili sui territori.

La presentazione nazionale, che si svolgerà online in diretta Facebook domani, 10 marzo, vedrà la partecipazione anche del Comune di Campobasso, per l’attenzione che le amministrazioni, sia quella attuale che le precedenti, hanno avuto verso il tema dell’edilizia scolastica, e per le risposte innovative che negli anni sono state date alle richieste dei cittadini.

L’appuntamento è quindi per il 10 marzo alle ore 11, in diretta Facebook sulle pagine di Legambiente Scuola e Formazione e della rivista La Nuova Ecologia