TERMOLI. In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna la Conferenza democratica delle donne del Molise organizza oggi mercoledì 10 marzo alle 18,00 in modalità streaming, un incontro dal titolo “Donne: L’8 per il mio lavoro”.Limiti e opportunità post pandemia.”



Un momento di riflessione e confronto sulla condizione lavorativa della donna e gli effetti negativi causati dalla pandemia che sta colpendo l’Italia da un anno, con uno sguardo al futuro e alle concrete possibilità di ridurre il divario di genere, destinando la metà delle risorse del Recovery Fund per incentivare l’occupazione femminile.



Interverranno Lucia Bongarzone, Responsabile Nazionale Dipartimento pari opportunità e politiche per la famiglia Pd, Micaela Fanelli Capogruppo Pd Molise, Desireè Fortunato in rappresentanza dei Giovani Democratici Molise, Benedetta De Lisi e Luisangela Quici componenti commissione Pari Opportunità della Regione Molise, Francesca D'Anversa e Nicoletta Bartollino delegate regionali conferenza donne democratiche.



Presenti anche esponenti del sindacato: Tecla Boccardo Segretaria Regionale Uil, Maria Pallotta Segretaria Cisl Abruzzo Molise, Lucia Merlo Responsabile del mercato del lavoro e fondi europei Cgil Molise e Grazia Minotti Responsabile Coordinamento donne SPI-Cgil Molise.



Interverranno per i saluti iniziali il Segretario Regionale Vittorino Facciolla e per le conclusioni il Segretario della Federazione PD Basso Molise Oscar Scurti, a moderare l’incontro Candida Stellato vice segretaria della Federazione Pd basso Molise.



L’incontro sarà trasmesso online dale ore 18.00 sulla pagina facebook https://www.facebook.com/DonneDemMolise

.