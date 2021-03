Mafie e pandemia: sicurezza dei fondi e trasparenza, anticorpi necessari contro la criminalità

TERMOLI. Giovedì 11 marzo, alle ore 18:30, il Think Tank Ned (New European Dream), in diretta live su pg Facebook e YouTube, tratterà il tema “Mafie e Pandemia”.

Per questa occasione avremo come ospiti: l’On. Franco Roberti, Europarlamentare S&D già magistrato antimafia e antiterrorismo; il Dottor Maurizio Vallone, Direttore della DIA Nazionale; il Procuratore Giancarlo Caselli, Presidente onorario di Libera e dell’Osservatorio sulle Agromafie di Coldiretti e il Dottor Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro

La magistratura, la Dia, L’Europa hanno lanciato l’allarme: la crisi economica scatenata a causa della pandemia potrebbe favorire le mafie.

“La crisi economica, le crescenti povertà e disuguaglianze sociali, la prospettiva di intercettare parte degli ingenti capitali promessi dall’Unione Europea e di reinvestire capitali di illecita provenienza nell’economia legale, apriranno grandi spazi di manovra e nuove opportunità di arricchimento e di acquisizione di potere per le organizzazioni criminali”. Ne parla l’On. Franco Roberti nel suo ultimo libro, “Mafie e pandemia”, in cui conferma purtroppo i dati denunciati nella relazione DIA e nel rapporto di Libera: le mafie italiane si sono già riorganizzate e incrementato i profitti attraverso l’emergenza sanitaria.

Fra gli anticorpi che bisogna sviluppare ci sono una gestione del Paese basata sulla legalità, da parte di organi pubblici e privati ed un sempre maggiore investimento in formazione, al rispetto delle regole e al rifiuto delle logiche del facile profitto.