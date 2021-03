ROMA. Intervento di replica alla Ministra Bonetti da parte della deputata molisana di Italia Viva, Giusy Occhionero: «La replica, durante il Question Time, alla Ministra Elena Bonetti. Bene la decisione di un piano rafforzato di misure a sostegno delle famiglie nel prossimo Decreto Sostegni. Quindi sì alla riconferma dei congedi retribuiti al 50%, anche in maniera retroattiva, per genitori con figli di età inferiore ai 16 anni, previsione dei congedi parentali non retribuiti per chi ha figli di età superiore sì 16 anni. Ora dobbiamo lavorare perché valga sempre il congedo quando si ricorrerà alla dad. Attenzione particolare ai genitori lavoratori autonomi e a partita Iva. Sostegni per l'acquisto di device per la dad e per la connessione internet. È necessario anche ridisegnare un nuovo welfare che promuova il lavoro femminile perché il fardello più pesante delle conseguenze del Covid-19 pesa sulle spalle delle donne».