Via libera dall'Ema al vaccino monodose anti-Covid della Johnson & Johnson

ROMA. L'EMA ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino Janssen COVID-19 per prevenire il COVID-19 nelle persone a partire dai 18 anni di età.



Dopo una valutazione approfondita, il comitato per i medicinali per uso umano ( CHMP ) dell'Agenzia europea del farmaco ha concluso per consenso che i dati sul vaccino erano solidi e soddisfacevano i criteri di efficacia , sicurezza e qualità. Il vaccino COVID-19 Janssen è il quarto vaccino raccomandato nell'UE per prevenire COVID-19.



"Con questa ultima opinione positiva, le autorità di tutta l'Unione europea avranno un'altra opzione per combattere la pandemia e proteggere la vita e la salute dei loro cittadini", ha affermato Emer Cooke, direttore esecutivo dell'EMA, aggiungendo, "questo è il primo vaccino che può essere usato come dose singola”.

Fonte Quotidiano Sanità