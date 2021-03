VASTO. Giovedì 18 marzo alle ore 18.00, in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, avrà luogo il secondo appuntamento on-line del ciclo "Meno monouso - una scelta possibile per la tutela della salute e dell'ambiente", organizzato dai 3 Gruppi di Acquisto Solidale del territorio frentano (GAS Vasto, Gas Oltre Confine di San Salvo-Montenero, AnxaGAS di Lanciano), per discutere di alternative alla plastica usa e getta.

Durante l'incontro dal titolo "Sei Imballato?" scopriremo con le "Famiglie sballate", progetto della Cooperativa Totem di Varese, come fare spesa in negozi e supermercati usando sporte, tapper e contenitori riutilizzabili; racconteremo, insieme al sindaco Emiliano Bozzelli, l'esperienza di San Vito, primo comune "plastic-free" in Abruzzo; infine parleremo con Michela Tommasetti, della Bottega degli Incanti di Montenero, di un'altra iniziativa dal basso: la Stoviglioteca, un servizio di prestito di stoviglie durevoli per feste e compleanni. La diretta streaming si potrà seguire dalla pagina facebook del GAS Oltre Confine. L'evento è gratuito ed aperto a tutti e potrà essere seguito in diretta treaming sulla pagina fb del GAS Oltre Confine:

https://www.facebook.com/GAS-Oltre-Confine-101989135274049