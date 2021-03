Sfiducia a Toma, Facciolla (Pd): «Per la prima volta ci sono i numeri»

CAMPOBASSO. “Abbiamo 11 firme sotto la mozione di sfiducia a Toma. Oltre alle nostre, quelle della minoranza compatta, ci sono anche quelle dei consiglieri Iorio, Calenda e Romagnuolo.

Abbiamo, per la prima volta, il numero sufficiente per mandare a casa Toma, per chiudere questo capitolo drammatico per noi molisani, per chiudere definitivamente una porta e provare a far ripartire il Molise”. Il commento di Vittorino Facciolla (Pd) al termine del consiglio regionale che ha visto la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione Molise Donato Toma.