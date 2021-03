A Termoli il velocista Emanuele Perlino segna il nuovo record molisano dei 100 stile libero

TERMOLI. Un'altra domenica di grandi soddisfazioni per la compagine giallo-blu, capace di regalare spettacolo tra le corsie della piscina comunale di Termoli. Il primo settore a scendere in acqua è stato quello maschile (nella foto), che alza immediatamente il sipario su una serie impressionante di primati personali a suggellare uno stato di forma generale davvero invidiabile.

Si inizia con i 50 farfalla dove Antonio Iacovelli firma vittoria e primato con uno stupefacente 26”35; segue la gara dei 400 SL dominata da Giovanni Oriente in 4'16”32, con a ruota Alessandro Catelli e Vittorio Sciarretta. La gara dei 50 rana vede protagonista Antonio Mascilongo che chiude secondo in 32”52, mentre subito dopo è la volta di Emanuele Iannone che raccoglie vittoria e primato nei 200 farfalla percorsi in 2'17”65. L'ultima parte della sessione mattutina si apre con una performance esaltante di Emanuele Perlino che nuota i 100 stile libero in 50”61 con cui frantuma, in un solo colpo, il suo precedente record, stabilisce il nuovo primato regionale assoluto e sfiora per appena 9 centesimi la qualificazione per i campionati italiani assoluti.

Nella stessa gara ottengono il primato personale anche Giovanni Oriente, Mattia Lancieri, Mario Colalillo, Alessandro Catelli e Vittorio Sciarretta. Si chiude con il secondo posto di Giuseppe Mariano nei 200 rana e la vittoria di Patrick Comodo nei 200 misti. Nel turno di gare riservato al settore femminile il positivo canovaccio imposto dai giallo non cambia e si apre con una doppietta nei 200 stile libero ad opera di Vincenza Mastrangelo (2'15”60) e Sara Colalillo(2'15”94), gara in cui anche Giulia La Barbera e Jenna Carissimi si migliorano in maniera consistente. I 100 rana a seguire, vedono il secondo posto assoluto di Annalaura Mariano (1'18”78), mentre Ester Spedalieri è seconda tra le 2008 con il nuovo personale (1'21”69).

Pioggia di primati anche nei 50 stile libero vinti da Giovanna Muccitto (p.p.28”57) e si migliorano anche Federica Benenati (29”91), Jenna Carissimi (30”86), Federica Catalano (30”91). Subito dopo, le stesse Muccitto e Benenati giungono seconda e terza nei 100 farfalla che chiude la sessione del mattino. Il pomeriggio si riparte con i 200 stile libero maschili con ben 4 atleti Hidro nei primi 4 posti finali: vince Emanuele Perlino con 1'50”63, davanti a Patrick Comodo, Ermanno Tedeschi e Giovanni Oriente; Giuseppe Mariano e Simone Silvestri chiudono secondo e terzo i 100 rana, mentre nei 50 stile libero Perlino completa il suo tris di successi con 24”02.

Nell'ultima gara in programma, i 100 farfalla, spicca ancora un eccellente Marco Gallesi che si impone con 54”88 ad un soffio dal suo primato assoluto; dietro di lui Iacovelli, Tedeschi e Colalillo si confermano sui loro primati. Ritornano in acqua le ragazze impegnate nei 50 farfalla, Federica Benenati (30”12) ed Annalaura Mariano (30”48) ritoccano sensibilmente i loro primati e giungono seconda e quarta. Come in un “remake” della gara mattutina, anche i 400 stile libero vedono la doppietta giallo-blu Vincenza Mastrangelo (4'38”94 e Sara Colalillo (4'49”79), mentre a seguire Mariano vince i 50 rana. Nei 200 dorso Chiara Oriente si colloca al terzo posto assoluto con 2'31”80 e subito dopo c'è grande lotta e spettacolo nei 100 stile libero, dove Giovanna Muccitto cancella il suo precedente record e si piazza al secondo posto assoluto con un eccellente 1'01”89; in questa stessa gara vanno al primato personale anche Sara Colalillo, Federica Catalano, Giulia La Barbera, Jenna Carissimi e Lorenza Miceli.

Questa proficua giornata di gare dei ragazzi e delle ragazze giallo-blu, si chiude con il primato personale di Ester Spedalieri nei 200 rana in 2'55”52.