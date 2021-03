«Con la coerenza e la lealtà vinceremo insieme, il Molise ha bisogno di noi»

CAMPOBASSO. Dopo il passo indietro di Filomena Calenda, Aida Romagnuolo interviene sulla giornata vissuta sulle montagne russe a Palazzo D'Aimmo: «per quello che è successo oggi in poche ore in Consiglio regionale prima, e in Giunta Regionale dopo, non riesco con la dovuta serenità a dare una spiegazione. Proprio non ci riesco, mi sembra in brutto sogno ma è la fine di un incubo che ha un nome, un cognome è un viso. Noi andremo avanti con la serietà e la coerenza che ci contraddistingue, con la solita correttezza. Sarò sempre dalla parte dei cittadini e io non tecero' per l'amore che nutro nei confronti del Molise che amo, e dei molisani che rispetto e che servirò. Uniti si vince, divisi di perde. E noi vinceremo, uniti, per il bene che vogliamo ai molisani. Una mia e nostra preghiera per gli oltre 400 deceduti in solitudine a causa del Covid-19, e un mio e vostro pensiero per tutti i loro familiari che li piangono. E noi, per sempre con loro».

