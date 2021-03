«Serve davvero una giornata nazionale per le vittime del Covid? In Molise lo strazio è quotidiano»

CAMPOBASSO. In controcanto il segretario regionale dem Vittorino Facciolla rispetto alla giornata nazionale in memoria delle vittime Covid.

«Serve davvero una giornata nazionale per le vittime del Covid? A noi molisani forse no, perché lo strazio quotidiano nel perdere amici, parenti e persone care rinnova il dolore ogni giorno da un anno a questa parte. Oggi è il giorno del ricordo e il mio pensiero e il mio abbraccio più grande vanno a tutte le persone che hanno perso i loro cari e a quanti stanno ancora lottando contro questo maledetto virus. Non perdiamo la speranza e la fiducia, non facciamo mancare il nostro supporto a chi, in questo momento, ne ha veramente bisogno».