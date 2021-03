Chiamata d'imbarco marittimo sul "Guerriero" alla Capitaneria di Porto di Termoli

TERMOLI. Terza chiamata d'imbarco marittimo nel giro di pochi giorni diramata dalla sala operativa della Capitaneria di Porto. Lunedì prossimo, 22 marzo, sarà effettuata per un marittimo di "Bassa forza", a bordo del motopeschereccio Guerriero, iscritto al numero Tm280 del registro navale di Termoli. Chiunque fosse interessato dovrà presentarsi nell'ora indicata, alle 10, nella sede della Guardia costiera al porto di Termoli, munito di libretto di navigazione o foglio di ricognizione (rispettivamente di prima e terza categoria), del tesserino di iscrizione nel registro pescatori, di certificato medico di visita preventiva d'imbarco e visita biennale in corso di validità (solo per i marittimi iscritti nella prima categoria).