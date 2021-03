Romagnuolo (FdI): «Giornata vittime Covid e della vergogna in Molise, si apra il Vietri»

CAMPOBASSO. «Giornata in memoria delle vittime del Covid, e giornata in memoria della vergogna della politica molisana. Si apra il Vietri di Larino come Centro Covid.

Oggi si celebra la giornata in memoria delle vittime Covid, una preghiera e un minuto di silenzio per tutti i nostri morti. Mentre viviamo giorni di paure e di apprensione a causa di questa pandemia che sta contando tantissimi morti nel Molise (oltre 400 deceduti), mentre padri e madri di famiglia vivono momenti davvero difficili a causa dei posti di lavoro persi, le attività commerciali chiuse, mentre i nostri tantissimi giovani molisani sono senza lavoro e sull'orlo della disperazione, noi assistiamo alla più becera pagina della storia della politica molisana. Abbiamo assistito al baratto, alle mercanzie del tu ritiri la firma per non farci andare a casa, e noi ti diamo l'assessorato. Una cosa abominevole. E ancora una volta il nostro Molise è balzato su tutte le pagine dei quotidiani nazionali. Una grande vergogna per la nostra Regione, che merita davvero ben altro. Volevo anche ricordare, a chi ha la memoria corta, che ho rinunciato ad ogni incarico che mi è stato proposto, Sottosegretario, deleghe e altro, perché ho una dignità ed il mio unico obiettivo è quello di difendere gli interessi dei cittadini molisani. Mi auguro, che almeno non continuino a fare altri danni alla nostra comunità e al nostro territorio e, che attivino immediatamente come Centro Covid, l'Ospedale Vietri di Larino. Io mi sento di poter dare speranze ai molisani, e non toglierle». Il commento dell’esponente di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Aida Romagnuolo.