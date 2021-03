Giornata nazionale vittime Covid, «Il Molise si ferma per non dimenticare»

TERMOLI. «Anche il Molise si è fermato per non dimenticare le vittime del Covid nella giornata scelta da tutta Italia per fermarsi. Alle 11 i sindaci dei Comuni italiani hanno indossato le fasce tricolore per un minuto di silenzio. Una data, quella del 18 marzo, che non è stata scelta a caso. Appena un anno fa, proprio oggi, si registrò il numero più alto di decessi a causa del Coronavirus e proprio un anno fa i camion dell’Esercito portarono via dal cimitero di Bergamo, oramai al collasso, le bare con i corpi delle persone uccise dal Covid-19. Un lungo corteo di camion dell’Esercito che venne immortalato da un balcone di Bergamo. Quella foto fece il giro dell’Italia e del mondo, arrivando a colpire come un pugno nello stomaco. Costringendo tutti a fermarsi e riflettere.

Una riflessione che oggi, ad un anno di distanza, il Molise deve continuare a fare. Ad un anno di distanza il Molise è fermo a quello che accadeva 12 mesi fa. Incapace di “lottare” contro il virus che sta mietendo vittime come mai era successo finora. La favola del Molise “Covid free” ad un anno di distanza non c’è più. Ci sono, invece, indelebili sulle coscienze di chi poteva fare e che forse non ha fatto, i nomi delle oltre 400 persone vittime di un virus che ad un anno di distanza non doveva fare così male.

E’ a loro, alle oltre 400 vittime del Covid-19 in Molise, che oggi rivolgiamo le nostre preghiere. Il nostro minuto di silenzio.

Il monito, però, deve essere chiaro: che nessuna famiglia debba più piangere un caro stroncato dal Covid-19. E che in Molise, finalmente, si cambi rotta sulla gestione dell’emergenza».