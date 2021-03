Occhionero (Italia Viva): «Sul vaccino AstraZeneca ora recuperare il tempo perduto»

ROMA. "Dopo l'atteso via libera dell'Ema ad Astrazeneca, ora il piano vaccinale italiano deve ripartire immediatamente ancora piu' spedito, per recuperare il tempo perduto".

E' quanto scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "Il Governo e la struttura commissariale del generale Figliuolo - prosegue Occhionero - mettano subito in campo quanto gia' annunciato e previsto per accelerare: allungamento dei turni di vaccinazione, estensione delle somministrazioni anche ai weekend, aumento dei vaccinatori con il coinvolgimento di farmacie, infermieri, medici sportivi. In particolare, e' fondamentale che Commissario e Protezione civile aiutino le regioni che stanno mostrando maggiori difficolta' nelle somministrazioni.

E' importante recuperare i ritardi dovuti alla sospensione di questi giorni affinche' i sacrifici che quotidianamente vengono chiesti a cittadini, famiglie, imprese siano ripagati al piu' presto".