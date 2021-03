TERMOLI. Come ogni anno la Scuola Primaria Campolieti festeggia il 19 marzo allestendo i tradizionali “Altari di San Giuseppe” e rievocando la tradizione che contraddistingue la nostra città di Termoli

La didattica a distanza ha modificato gli strumenti usati per fare lezione, stare insieme ed imparare ogni giorno cose nuove, ma non ha tolto la voglia di rivivere la bellezza di questa festa.

Per questo le maestre hanno coinvolto tutti i bambini, specialmente quelli della classe quinta, nell’allestimento di un altare “in casa”, imparando una preghiera a San Giuseppe e colorando tanti disegni. Inoltre, in occasione di questa ricorrenza, la classe quinta ha ospitato in videocollegamento Michi, nota a Termoli per il suo storico negozio di fiori, per un’intervista sulla storia di questa tradizione.

Durante la lezione on-line i bambini, come piccoli giornalisti, le hanno posto diverse domande sulla figura del padre e su come si costruivano gli altari settanta anni fa. Il dialogo ha portato tanti bambini a riflettere e molti sono rimasti colpiti da come Michi ubbidisse sempre a suo padre e da come sapeva apprezzare le piccole cose, nonostante non ci fosse l’agio odierno. Un giorno di scuola in DaD differente, con una lezione di vita che raggiunge dritta i cuori.