CAMPOBASSO. Sono stati ultimati i lavori di risistemazione predisposti dall’Amministrazione comunale presso il Parco XXV Novembre, nell’area antistante il vecchio Romagnoli, dedicato già da tempo alla Giornata internazionale per l‘eliminazione della violenza sulle donne.

“Abbiamo ritenuto giusto, come assessorato alle Pari Opportunità, – ha detto l’assessore Paola Felice – Nell’ambito del Progetto Pari Comunicazioni, sostituire le panchine rosse che si trovavano nel Parco XXV Novembre, con delle panchine nuove perché con il tempo, negli anni, quelle precedentemente e meritoriamente poste dall’AIGA e dalla FIDAPA BPW Italy, erano andate, ovviamente, deteriorandosi.

È necessario che certi simboli vengano curati e resi sempre leggibili e interpretabili dalla nostra comunità - ha aggiunto l’assessore - In modo da fungere da stimolo per riflessioni utili a tutelare diritti che vanno sottolineati in modo marcato, con il colore rosso, come nel caso delle panchine del Parco XXV Novembre.

In questo senso – ha detto in conclusione Felice - Un apporto significativo e propositivo potrà giungere dalle Consulta Femminile e delle Pari Opportunità che verrà presto riconvocata.”