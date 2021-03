Pilkington, "La priorità è la riduzione dei costi fissi e l’incremento della competitività"

SAN SALVO. "Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali, la RSU della NSG Pilkington San Salvo e l’Azienda per analizzare la situazione attuale. L’Azienda ha evidenziato che la crisi che investe l’intero settore auto in Europa è sempre più profonda; numerose case auto hanno annunciato migliaia di esuberi e si stanno riorganizzando, riducendo le attività produttive e cambiando le loro strategie di business attraverso il ritardo o la cancellazione di progetti già in fase di sviluppo.

Il Gruppo NSG sta a sua volta attraversando una crisi altrettanto profonda. La preparazione del nuovo budget (anno finanziario 2021-22) sta per concludersi, c’è la necessità di ristrutturare costi e competitività per azzerare le gravi perdite che il business auto ha in Europa, poiché un sistema produttivo non può più permettersi perdite sul conto economico, i ricavi devono essere superiore ai costi, queste sono le regole base dell’economia aziendale. La priorità per il prossimo anno è la riduzione dei costi fissi e l’incremento della competitività attraverso un miglioramento dell’automazione degli impianti, aspetto quest’ultimo necessario per prendere nuove commesse e garantire la continuità lavorativa della fabbrica. Le strutture aziendali dovranno essere ridimensionate alle attuali esigenze, non come per uno stabilimento che lavora a ciclo continuo. Se non saranno realizzate azioni di riduzione drastica dei costi e di miglioramento della produttività, i rischi per il futuro coinvolgeranno tutti. L’Azienda ha già evidenziato diversi progetti che saranno analizzati nei prossimi incontri.

La parte sindacale comprende la necessità di migliorare la competitività della fabbrica e ha chiesto all’azienda di mettere in campo tutte le iniziative volte a contenere i costi fissi, semifissi e variabili in tutti i settori al fine di tutelare il lavoro a San Salvo. Inoltre, ha ricordato che i lavoratori hanno già condiviso e contribuito con l’azienda stessa alla realizzazione di un piano industriale per l’introduzione di nuovi impianti tecnologici che oggi sono condizione necessaria per affrontare le sfide future che il mercato richiede, soprattutto in questo periodo di pandemia, e che gli stessi lavoratori sono disponibili ad affrontare questo ulteriore momento critico a causa della contrazione della domanda per aumentare la competitività del sito. Tutti insieme dobbiamo lavorare per trovare gli strumenti interni ed esterni necessari a dare quella continuità aziendale che è il presupposto per l’occupazione. Nelle prossime settimane seguiranno altri incontri volti ad affrontare i temi sopraelencati per gestire il momento difficile e, visti i protocolli sanitari che impediscono assembramenti, sarete sistematicamente informati sulla situazione aziendale tramite comunicati."

Così, in una nota stampa, le sigle sindacali: Cgil, Cisl, Uil e Ugl.