Gatto smarrito a Colle Macchiuzzo, l'appello di chi lo ha ritrovato

TERMOLI. «Vorrei lanciare un appello per un gatto trovato in zona Difesa Grande, via delle Magnolie. È un maschio, tutto nero con una macchia bianca in petto, molto mansueto, si lascia coccolare. È chiaramente un gatto di casa e ho paura che si sia smarrito o che sia stato abbandonato. È un po' impaurito, miagola molto ed era affamatissimo».