"Un sasso per un sorriso", Petacciato aderisce all'idea "virale" di Heidi Aelling

PETACCIATO. Da Recanati a Pesaro, fino agli Stai Uniti, Svizzera e Australia: l'iniziativa è esplosa attraverso i social e sta avendo migliaia di adesioni. A volte basta davvero poco per essere felici e regalare un sorriso, e i bambini più di noi adulti lo sanno molto bene...

Ed è proprio questo lo spirito con cui PetacciatoAmoreMio e l'Associazione Culturale Karamella hanno deciso di promuovere la partecipazione della cittadinanza, all'iniziativa "Un sasso per un sorriso", che in soli due mesi ha già conquistato 20.000 persone tra adulti, bambini e intere famiglie: partita da Recanati si è diffusa dapprima nel territorio marchigiano (tra le città più attive c'è Pesaro), poi su territorio nazionale ed europeo, ed è letteralmente esplosa in tutto il mondo attraverso i Social (Stati Uniti, Australia, Thailandia, ecc).

Di cosa si tratta?

L’idea, originale e bellissima, ora diventata virale grazie ai Social, è nata da Heidi Aelling, di origini svizzere ma residente a Recanati. Una parente in Svizzera la iscrive a un gruppo, due anni fa, nato con lo scopo di far viaggiare i sassi disegnati da una città all'altra, macchie di colore e piccoli capolavori, capaci di regalare sorrisi e stupore a chi li trova, soprattutto ai bambini perché è come trovare un piccolo tesoro, pieno di colore e fantasia, che qualcuno ha abbandonato affinché venga trovato.

A chi si rivolge? Ai bambini di ogni età, agli adulti, ai ragazzi, agli artisti e non, e a chiunque ne abbia voglia. Come fare? Se avete voglia di disegnare, stupire e regalare gioia con la semplicità di un sasso colorato, abbandonato sulla spiaggia, nelle piazze, nei giardini e nei luoghi maggiormente frequentati dalle persone e soprattutto dai più piccoli, del nostro Paese (Petacciato ndr), allora iniziate a dipingere i vostri capolavori! Il tema scelto è del tutto personale (cartoons, paesaggi, messaggi positivi, proverbi paesani, modi di dire ecc.). Una volta finiti, posizionateli dove lo riterrete più opportuno: in un vicolo, in una piazza, al belvedere, al parco giochi... e nella strada del ritorno, occhi ben aperti... perché per ogni sasso che lascerete, si spera che ce ne sarà uno per voi, in regalo!

Ogni sasso è un sorriso! Perche? Mi raccomando non dimenticate di raccontare le vostre emozioni per il ritrovamento: fotografate il vostro capolavoro e soprattutto la sorpresa e la gioia nel trovarne altri, condividendo la posizione e le meraviglie della nostra Petacciato piena di “Sassi-Sorrisi” e inviateci la vostra testimonianza sulla pagina fb PetacciatoAmoreMio. Tutte le foto raccolte, verranno pubblicate e saranno la testimonianza che, in un periodo così terribile come quello che stiamo vivendo, è possibile nutrire la speranza alimentando il sorriso di un bambino. "Guarda le cose come se le vedessi per la prima volta, con gli occhi di un bambino, fresco di meraviglia." (cit. Joseph Cornell).

L’Associazione Culturale Karamella, sarà disponibile per dare, ai bambini, consigli utili alla realizzazione dei sassi, e PetacciatoAmoreMio darà risalto all’iniziativa, sui canali Social (fb e Instagram), pubblicando foto ed esperienze.