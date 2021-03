Montenero di Bisaccia, sulle scuole la Contucci decide domenica

MONTENERO DI BISACCIA. Mentre buona parte dei Comuni del basso Molise hanno deciso di prorogare la chiusura delle scuole per agganciarle alle festività pasquali, a Montenero di Bisaccia la sindaca Simona Contucci deciderà solo domenica.

«Oggi non registriamo nuovi positivi al Sars-CoV-2, quindi il conteggio settimanale aggiornato in mio possesso è il seguente: nell'area urbana abbiamo un positivo ricoverato, mentre nell'area costiera a ridosso del confine abruzzese abbiamo 7 persone positive al tampone molecolare effettuato fuori regione.

Oggi registriamo comunque 2 nuovi guariti ai quali, in aggiunta agli altri di questa settimana e alla persona dimessa dal Neuromed di Pozzilli, rivolgiamo i nostri più cari auguri.

Come sapete da lunedì 22 marzo il Molise passa in Zona Arancione, ad eccezione di alcuni comuni, tra cui Termoli. Molto colleghi sindaci, però, hanno già disposto la proroga per la chiusura delle scuole.

Per quanto riguarda l'Istituto Omnicomprensivo di Montenero, dopo aver ascoltato le giuste ragioni di alcuni genitori, ma dopo essermi confrontata anche con i colleghi amministratori di maggioranza e con la dirigente scolastica, la quale mi ha rappresentato i rischi di una riapertura per lunedì 22 marzo, sto maturando l'idea di prorogare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale fino a Pasqua. Voglio però attendere la mattinata di domani per assumere la decisione definitiva, facendo un ulteriore giro di verifiche, sia tecniche che di ordine pratico».