Positivi attuali a Petacciato, Di Pardo: ne abbiamo 10

PETACCIATO. Il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, "corregge" il bollettino epidemiologico dell'Asrem: «indica, erroneamente, 16 attualmente positivi a Petacciato. In realtà sono 10 in quanto viene riportato in tabella: - 1 soggetto positivo di Termoli, - 1 soggetto positivo di Campomarino, - 4 soggetti positivi residenti a Petacciato ma che di fatto non vivono in paese.

Questi numeri, che potrebbero sembrare non allarmanti o comunque bassi rispetto ai numeri di altri comuni, si sommano ai soggetti positivi al tampone antigenico rapido e ancora in attesa di conferma da parte del tampone molecolare Asrem: totale 7.

In totale quindi in paese ci sono :

- 10 positivi al molecolare

- 7 positivi al tampone rapido.

Data la particolare diffusivitá delle varianti del virus attuali, sono fortemente preoccupato e per questo raccomando sempre massima attenzione.

I contagi oggi per lo più sono familiari e avvengono dentro casa quando abbassiamo le mascherine e allentiamo altre misure di prevenzione. Per questo evitiamo pranzi o cene allargate a fratelli, zii, cugini o amici: in casa solo con i congiunti. E fuori sempre con mascherina e distanziamento».