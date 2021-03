GUGLIONESI. Si comunica alla cittadinanza che il Comune di Guglionesi è stato assegnatario di un contributo di € 2.486.937,50 per opere pubbliche di “messa in sicurezza del territorio”, come stabilito dalla Legge n. 145 30/12/2018 e riportato nel Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” pubblicato nella G.U. dicembre 2018 n. 302.

Guglionesi aveva partecipato nel 2020 con la presentazione di n. 4 progetti, tutti finanziati e per il quale sono stati già trasferiti il 20% dell’importo complessivo assegnato.

I quattro progetti finanziati tutti “Interventi di mitigazione rischio idrogeologico” riguardano:

a) località “via Milano - Vallone Fonticello - Castellara” - Importo finanziato € 945.000,00

b) località “Macchie-Collebianco” - Importo finanziato € 706.937,50

c) località “Fontenuova” - Importo finanziato € 377.000,00

d) località “Depuratore comunale” - Importo finanziato € 458.000,00



Planimetria individuazione aree interessate dagli interventi.