SANT'ELIA A PIANISI. «L’amministrazione comunale di Sant’Elia a Pianisi e la Misericordia del Forttore hanno organizzato con l’approvazione dell’azienda sanitaria molisana il primo punto vaccinale dell’area Fortore. Somministrate 240 dosi di vaccino Moderna. I comuni serviti dal progetto sono Sant’Elia a Pianisi Pietracatella, Macchia Valfortore, Monacilioni nelle giornate di sabato e domenica.

Vaccinati saranno tutti gli over 80 e i soggetti fragili dell’area.

Il dottor Daniele Falcone, medico di medicina di base del comune di Sant’Elia a Pianisi, con l’aiuto di altri due medici volontari e due infermieri volontari si sono messi a disposizione dell’intera comunità. L’organizzazione logistica e la registrazione dei dati nonché le dovute comunicazioni all’asrem sono invece di competenza della Misericordia del Fortore. Tutto ciò dopo una scrupolosa formazione dei volontari. A disposizione anche in ambulanza e in ambulatorio di osservazione post vaccino. Due soccorritori di primo soccorso erano pronti a vigilare in caso di qualsiasi emergenza. Per regolare l’afflusso alla struttura impegnati due volontari della task force di Sant’Elia che si occupavano anche del distanziamento e l’ordine stesso all’Interno. Tutto ciò all’interno del palazzetto comunale del comune«.

«Che Dio ne rendi merito».